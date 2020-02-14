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إنقاذ رضيع ولد على متن قارب للمهاجرين قبالة الكناري

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إنقاذ رضيع ولد على متن قارب للمهاجرين قبالة الكناري
Reuters DZL/AS/SN
قارب مهاجرين غير شرعيين أرشيف
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قالت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة، إنها أنقذت 86 مهاجرا معهم رضيع ولد على متن أحد قواربهم، أثناء رحلة محفوفة بالمخاطر نحو سواحل جزر الكناري.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قوات إسعاف جزر الكناري قولها إن الطفل حديث الولادة نقل إلى المستشفى مع والدته وثلاث نساء حوامل فور وصولهن.

وأضافت أن بقية المهاجرين الذين كانوا على متن 3 قوارب صغيرة قد جرى إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإسباني في وقت متأخر من أمس الخميس، وهم جميعا بصحة جيدة.

وفي يناير المنصرم، عثر على رضيع ميت على متن قارب مهاجرين قادم من السواحل الغربية لإفريقيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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