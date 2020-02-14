تطور مثير للقلق في حرب الصين ضد فيروس "كورونا" الجديد

في تطور مثير بسياق حرب الصين ضد فيروس "كورونا" الجديد، أعلن مسؤول في القطاع الصحي، أن 1716 من العاملين في المجال الطبي أصيبوا بالوباء، توفي منهم حتى يوم الثلاثاء 7 أشخاص.

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أعلن عن هذه المستجدات، تشينغ يي شين، نائب الوزير بلجنة الصحة الوطنية في الصين خلال مؤتمر صحفي، مشيرا إلى أن عدد المصابين بعدوى فيروس "كورونا" بين الأطقم الطبية آخذ في الارتفاع.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، أن مسؤولي الصحة والقائمين على المستشفيات في الصين كانوا قد نبهوا مرارا إلى نقص معدات الوقاية، بما في ذلك الأقنعة الواقية مع تفشي المرض في إقليم هوبي وتمدده إلى بقية أرجاء البلاد.

وفي السياق ذاته، لفتت شبكة "CNN" إلى وجود 398 مستشفى في مدينة ووهان وحدها، علاوة على 6000 عيادة طبية في أرجاء المنطقة.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن مفوضية الصحة الصينية خصصت 9 مستشفيات في ووهان، لمعالجة المصابين بفيروس "كورونا"، إضافة إلى 61 مستشفى ستتولى معالجة إصابات ارتفاع درجات الحرارة، وهي من أعراض الإصابة بهذا الفيروس.

المصدر: رويترز + CNN