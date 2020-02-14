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اتهامات أمريكية لـ"هواوي" بـ"التواطؤ" مع السلطات الإيرانية

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اتهامات أمريكية لـ
Reuters /FW1F/Murali Anantharaman
شعار شركة هواوي الصينية
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وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جديدة لشركة "هواوي" الصينية، بمساعدة طهران على مراقبة المتظاهرين في احتجاجات سنة 2009.

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وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن هذه التهم تتعلق بتوفير معدات مراقبة للسلطات الإيرانية، ما مكنها من رصد المتظاهرين أثناء احتجاجات 2009 المناهضة للحكومة.

وأضافت الوكالة، أن التهم اشتملت أيضا على محاولة "هواوي" التستر على أحد مشروعاتها في كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات اقتصادية.

وتتهم الولايات المتحدة شركة "هواوي" بالتعاون مع الجيش والاستخبارات في الصين، وتحاول واشنطن إقناع بعض الدول بعدم استخدام البنية التحتية والمعدات الخاصة بها.

من جهتها، تؤكد الشركة الصينية، أن هذه الاتهامات الأمريكية لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية، وتنتهك مبادئ المنافسة الشريفة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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