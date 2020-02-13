قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران ستضرب إسرائيل وأمريكا على أقل خطأ

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن بلاده "ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ".

وأضاف سلامي خلال مراسم أربعينية قاسم سليماني في طهران: "نقول لهم إنكم تخطؤون كالعادة، نقول لكم وهذا القول يرافقه العمل، سنضربكما معا إن ارتكبتما أي خطأ تجاه إيران".

وتابع: "لقد قلنا لهم عدة مرات، ألا تعولوا على أمريكا، فهي إما ستصلكم متأخرة أو لن تصل، يمكنكم التعويل على البحر انظروا إليه فهو مكان سكنكم النهائي".

وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت يوم الأربعاء أن طهران سترد بحزم ضد أي استهداف إسرائيلي لمصالحها في سوريا والمنطقة.

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وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي ردا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين، إن التواجد الإيراني في سوريا تم بدعوة من الحكومة السورية، وبالاتفاق معها لمحاربة الجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف عباس موسوي أن طهران "لن تتوانى أو تتسامح في الدفاع عن تواجدها في سوريا وعن أمنها القومي ومصالحها في المنطقة، مشددا على أن بلاده سترد بحزم وبشكل ساحق ضد أي اعتداء أو إجراء أحمق من قبل إسرائيل".

وأفاد الدبلوماسي الإيراني، بأن طهران ستتابع "التصريحات والتهديدات الداعية للحرب الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي في المجامع الدولية".

وقال: "أساس وطبيعة الكيان الصهيوني مبنيان على احتلال فلسطين، ودول الجوار، والقتل، والإرهاب، ونهب الثروات، والاعتداء طيلة سبعين عاما".

المصدر: RT