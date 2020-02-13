 
مباشر
عاجل
أ ف ب: هجوم صاروخي على قاعدة تحتضن القوات الأمريكية بشمال العراق

سفيرة أمريكية سابقة: سياستنا الخارجية "لا أخلاقية"

أخبار العالم

سفيرة أمريكية سابقة: سياستنا الخارجية
Reuters Jonathan Ernst
السفيرة الأمريكية السابقة ماري يوفانوفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9i3

انتقدت السفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش السياسة الخارجية لبلادها، ووصفتها بأنها "لا أخلاقية" وتقوم على التهديدات، والإرباك المتعلق بالثقة.

إقرأ المزيد
أسوشيتد برس: ترامب يصفي حسابه مع موظفي البيت الأبيض الذين شهدوا ضده
أسوشيتد برس: ترامب يصفي حسابه مع موظفي البيت الأبيض الذين شهدوا ضده

وقالت ليوفانوفيتش في كلمة ألقتها في جامعة "جورج تاون"، حيث تسلمت جائزة من معهد الدراسات الدبلوماسية في الجامعة: "في الوقت الحالي وزارة الخارجية في أزمة... القادة الكبار يفتقرون إلى الرؤية السياسية، والوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة".

وأضافت: "بصراحة، السياسة الخارجية غير الأخلاقية والتي تستند إلى مبدأ دعهم يخمنون، وتنطوي على التهديدات والخوف والإرباك المتعلق بالثقة، لا يمكن أن تنجح على المدى البعيد".

وحصلت يوفانوفيتش على جائزة "ترينور"، التي تقدمها الجامعة "لشخصية أمريكية أو أجنبية بارزة لتميزها في عملها الدبلوماسي"، وبين الحاصلين على الجائزة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!