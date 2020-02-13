صحيفة إسرائيلية تكشف عن مكالمة حادة بين نتنياهو ومؤسس فيسبوك

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو احتج لمؤسس شبكة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ على كيفية تعامل موقع التواصل الاجتماعي مع حملة حزبه "الليكود" الانتخابية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مكالمة هاتفية أجراها نتنياهو مع زوكربيرغ أمس الأربعاء تأكيدها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهم "فيسبوك" بالعمل ضد حملة "الليكود" قبيل انتخابات الكنيست الثالثة على التوالي المقرر تنظيمها في الثاني من مارس القادم.

واشتكى نتنياهو، حسب التقرير، من اتخاذ "فيسبوك" خطوات ضد مؤيدين له في الانتخابات، وحث مؤسس أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم على "ضمان نزاهة الانتخابات والتصرف بشكل مسؤول ونزيه".

ولم يتطرق زوكربيرغ، حسب التقرير، إلى ادعاءات نتنياهو، مكتفيا بالقول إن شركته "ستتوخى الحيطة" إزاء الموضوع.

وذكر متحدث باسم "فيسبوك" في بيان صدر تعقيبا على الموضوع، أن الشركة "تتواصل دائما مع زعماء في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن زوكربيرغ، أكد أن موقعه يعد "منصة منفتحة على جميع الأفكار".

واتخذ "فيسبوك" خلال العام الأخير سلسلة خطوات عقابية بحق نتنياهو ومؤيدين له، بما في ذلك التعليق المؤقت لخدمة الرسائل الأوتوماتيكية في صفحة رئيس الوزراء بسبب منشور نص على أن "المواطنين العرب يرغبون في إبادتنا جميعا".

وفي يوم انتخابات سبتمبر، جدد "فيسبوك" اتخاذ هذا الإجراء مرة أخرى بسبب نشر حملة نتنياهو معلومات تنتهك قانون الانتخابات.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن "فيسبوك" أزال في سبتمبر 82 حسابا على الأقل مشتبها فيها بأنها زائفة وتحرض من أجل ثني المواطنين العرب عن المشاركة بالانتخابات.

وفي مارس 2019 أزال "فيسبوك" 30 صفحة زائفة تتخذ من إسرائيل مقر لها، ومعظمها مؤيدة لنتنياهو و"الليكود".

المصدر: هآرتس + تايمز أوف إسرائيل