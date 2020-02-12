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الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح بدء النظر في الحد من صلاحيات ترامب

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الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح بدء النظر في الحد من صلاحيات ترامب
AFP Handout / US Senate TV
صورة من الأرشيف
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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح بدء النظر في مشروع قرار للحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يخص شن عمليات عسكرية.

وأيد 51 عضوا في مجلس الشيوخ بدء النقاش الرسمي حول مشروع القرار، فيما عارضه 45 عضوا.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن 8 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا مع الديمقراطيين لصالح مناقشة مشروع القرار.

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وكان دونالد ترامب قد دعا مجلس الشيوخ لعدم تأييد مشروع القرار، مؤكدا أنه "إشارة سيئة"، ستفيد إيران.

وينص القرار، الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، على تجميد تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر في 2002، الذي يسمح للرئيس بشن عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

المصدر: RT، وكالات

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