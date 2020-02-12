الدفاع التركية: تحييد 55 عنصرا من الجيش السوري في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إنها حيدت 55 عنصرا من قوات الجيش السوري في إدلب، شمال غرب سوريا.

ولم توضح الوزارة في بيانها، ما إن كان العناصر الذين زعمت أنها حيدتهم، قد قتلوا جميعا أم أن الرقم يشمل الجرحى أيضا.

İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.https://t.co/MGAO0NfXpk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 12, 2020

وفي الـ10 من فبراير، قالت الدفاع التركية إن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن الجيش التركي "حيد" 101 عنصرا من قوات الجيش السوري.

وأفادت الوزارة حينها، بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنود أتراك في إدلب، في "إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر من أن الجيش التركي "سيضرب القوات السورية، في حال كررت اعتداءاتها على الجنود الأتراك".

المصدر: وكالات