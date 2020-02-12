 
مباشر

الدفاع التركية: تحييد 55 عنصرا من الجيش السوري في إدلب

أخبار العالم

الدفاع التركية: تحييد 55 عنصرا من الجيش السوري في إدلب
Reuters
جنود أتراك على الحدود مع سوريا - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9cb

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إنها حيدت 55 عنصرا من قوات الجيش السوري في إدلب، شمال غرب سوريا.

ولم توضح الوزارة في بيانها، ما إن كان العناصر الذين زعمت أنها حيدتهم، قد قتلوا جميعا أم أن الرقم يشمل الجرحى أيضا.

وفي الـ10 من فبراير، قالت الدفاع التركية إن قواتها استهدفت 115 موقعا تابعا للحكومة السورية ردا على هجوم في شمال غرب سوريا، مشيرة إلى أن الجيش التركي "حيد" 101 عنصرا من قوات الجيش السوري.

وأفادت الوزارة حينها، بأنه تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنود أتراك في إدلب، في "إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر من أن الجيش التركي "سيضرب القوات السورية، في حال كررت اعتداءاتها على الجنود الأتراك".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين