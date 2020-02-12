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الأمين العام للناتو: ندعم تركيا بغض النظر عن تطورات إدلب

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الأمين العام للناتو: ندعم تركيا بغض النظر عن تطورات إدلب
Reuters Francois Lenoir
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ
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أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، أن الحلف يقدم الدعم لتركيا، بما في ذلك في مجال الدفاع الجوي، بغض النظر عن التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية.

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وقال ستولتنبيرغ، ردا على سؤال عما إذا كان الحلف سيدعم أنقرة في حال شنها عملية عسكرية في إدلب: "الناتو يدعم تركيا الآن. تركيا عضو في الناتو، وللناتو حضور في تركيا، كما أننا نقدم لها عددا من إجراءات الدعم في مجال الدفاع الجوي، بغض النظر عن الوضع في إدلب، الذي يقلقنا جدا".

وفي تصريحات صحفية، أدلى بها في أعقاب اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف في بروكسل، أشار الأمين العام للناتو إلى أنه يعتبر هجوم القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب "استخداما قاسيا للقوة واعتداءات عشوائية على مدنيين أبرياء".

وأضاف ستولتنبيرغ: "نحن ندين ذلك، فهو غير مقبول لدينا"، داعيا السلطات السورية إلى "وقف هذه الاعتداءات".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، كلا من الولايات المتحدة وحلف الناتو، إلى تعزيز دعمهما لتركيا في ظل تصعيد التوتر في منطقة إدلب شمال غرب سوريا.

المصدر: تاس

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