نتنياهو: سنحارب التقرير الأممي الذي كشف أسماء شركات لها أنشطة في المستوطنات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي بعد نشر تقرير أممي تضمن قائمة الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي.

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وفي حديثه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، قال نتنياهو: "سنحارب هذا (التقرير الأممي) بكل ما أوتينا من قوة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن نتنياهو قوله "إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيان منحاز ولا تأثير له"، مضيفا "هذا الكيان يحاول تشويه صورة إسرائيل بدلا من التعامل مع مسائل حقوق الإنسان".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وصف التقرير بـ"القائمة السوداء" التي تهدف "لإلحاق الأذى" بإسرائيل.

من جهته، أكد زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، أن نشر التقرير الأممي يمثل "يوما أسود بالنسبة لحقوق الإنسان"، مضيفا في منشور على "تويتر" أن (المفوضة الحالية لحقوق الإنسان، ميشيل) باشليه "فقدت اتصالها بالواقع".

في المقابل، لقي نشر التقرير إشادة فلسطينية، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

وحدد التقرير الذي طال تأجيله، 112 كيانا لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + وكالات