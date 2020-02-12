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الفاتيكان: البابا فرنسيس لن يظهر أي مرونة حول عزوبية الكهنة

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الفاتيكان: البابا فرنسيس لن يظهر أي مرونة حول عزوبية الكهنة
Reuters
بابا الفاتيكان
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كشفت الوكالة الرسمية للفاتيكان أن البابا فرنسيس لن يغير موقفه بشأن عزوبية الكهنة، موضحة أنه لن يظهر أي مرونة بشأن إنهاء هذا الأمر.

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ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن وكالة "فاتيكان نيوز" الرسمية أن البابا فرنسيس سيضمِّن موقفه هذا في وثيقة ستنشر اليوم الأربعاء، حول نتائج "السينودس الكنسي" الذي عقد في أكتوبر الماضي بشأن منطقة الأمازون.

وتثير مسألة عزوبية الكهنة كثيرا من الجدل في الأوساط المدنية والدينية، خاصة وأن زواج الكهنة أمر متاح في الكنائس الشرقية.

ويرى البابا فرنسيس أن معالجة مشكلة نقص الكهنة في الكنيسة الكاثوليكية الغربية لا تتم عبر فتح باب "رسامة رجال متزوجين"، بل عبر تحفيز العلمانيين على الانخراط أكثر وتحمل مسؤولية أكبر في العمل الكنسي.

وفيما يرى معارضو البابا أن هذه الخطوة تفتقر إلى المستند الديني الواضح، خاصة وأن السلطات الكنسية كانت ترسم رجالا متزوجين ككهنة في القرون الماضية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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