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بدلة الفضاء مزيفة.. وزير إيراني يعترف بخطأه ويعتذر

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بدلة الفضاء مزيفة.. وزير إيراني يعترف بخطأه ويعتذر
AFP
وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي
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قدم وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اعتذاره "للشعب وعلماء الفضاء"، بعد أن نشر على حسابه في "تويتر" بذلة رجل فضاء مزيفة، في إطار الترويج لبرنامج بلاده الفضائي.

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وقال جهرمي إن فريق الدعاية في وزارته، "ارتكب خطأ فادحا باختياره هذه الصورة"، التي تظهر بذلة أقرب للأزياء التنكرية منها لبذل رواد الفضاء الحقيقية.

وأثار نشر الصورة على حساب الوزير موجة من السخرية بين المغردين الإيرانيين، ما دفع جهرمي لإزالتها في وقت لاحق.

وكان موقع Polygraph.info المتخصص في التأكد من صحة المعلومات، أشار إلى أن هذه البدلة ليست سوى زيا مخصصا للأطفال يمكن اقتناؤه بقيمة 20 دولارا فقط.

وتم إدخال تعديلات على البذلة في الصورة المنشورة على حساب الوزير، باستخدام برنامج "فوتوشوب"، لإزالة علامة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، وإضافة العلم الإيراني إليها.

المصدر: وكالات

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