علماء هونغ كونغ يطورون جهازا لتشخيص 40 مرضا تنفسيا في ساعة واحدة

طور علماء من جامعة العلوم التطبيقية بهونغ كونغ، جهازا يسمح بتشخيص 40 نوعا من البكتيريا والفيروسات المرتبطة بالأمراض التنفسية، بما فيها فيروس "كورونا" الجديد.

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ووفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإنه من المتوقع أن يساعد هذا الجهاز الأطباء في التقليل من الوقت اللازم لإجراء تشخيص دقيق للمرضى الذين يعانون من أعراض متشابهة، حيث يمكن لفيروس "كورونا" الجديد وأمراض تنفسية أخرى أن تظهر في صورة متشابهة جدا.

وقال المتحدث باسم الجامعة، البروفيسور تيرنس لاو لوك تين، تعليقا على هذا الإنجاز: "في العادة، الاختبارات السابقة كان يمكنها تحديد نوع واحد إلى ثلاثة أنواع من البكتيريا والفيروسات في كل مرة. وإذا كنت تحتاج للتحقق من مسببات 40 مرضا، فيجب عليك إخضاع 40 شخصا للاختبار، أو إجراؤه 40 مرة".

وأعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس" كورونا" في البلاد إلى 1113 حالة وفاة، وأكثر من 44.6 ألف مصاب.

المصدر: "نوفوستي"