واشنطن: بكين غير مهتمة بمعاهدة الحد من الأسلحة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الأربعاء، أن الصين "ليست مهتمة" بمعاهدة الحد من الأسلحة، على عكس واشنطن وموسكو.

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وقال أوبراين: "الصين غير مهتمة" بمعاهدة الحد من الأسلحة، وهذا ليس مستغربا"​​​. مؤكدا أن الصين تملك الكثير من المال وتتقدم بسرعة في تحديث قواتها المسلحة.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "روسيا مهتمة والولايات المتحدة الأمريكية مهتمة أيضا" بالحد من الأسلحة.

وأعرب أوبراين عن أمله في إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا، قائلا: "نأمل في إحراز تقدم مع روسيا بهذا الصدد.. حينها سيتم الضغط على الصين، وستنضم إلى الجهود المستمرة".

ولفت أوبراين إلى أن انسحاب واشنطن من معاهدة التخلص من الأسلحة متوسطة وقصيرة المدى قد يدفع الصين وموسكو إلى عقد مفاوضات جدية في الوقت القريب، قائلا :"لقد انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الأسلحة متوسطة وقصيرة المدى غير الفعالة، ويأتي هذا القرار بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) في وزارة الدفاع، وقد يقود هذا الأمر روسيا والصين للجلوس إلى طاولة المفاوضات لإجراء مناقشة جادة حول قضية الحد من الأسلحة النووية في الأشهر المقبلة"​​​.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن بلاده تفضل بحث قضية تمديد معاهدة ستارت-3، بشكل مغلق، قائلا:"سنتفاوض مع السلطات الروسية (ومع الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بهذا الصدد، وبعيدا عن الإعلام، سنجلس قريبا جدا مع زملائنا الروس على طاولة المفاوضات ونناقش هذه القضايا المهمة".

المصدر: وكالات