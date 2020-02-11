الدفاع التركية: تحييد 51 عنصرا من الجيش السوري في محافظة إدلب

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، بـ"تحييد" 51 عنصرا من الجيش السوري، وتدمير دبابتين والسيطرة على ثالثة.

وجاء في بيان الوزارة أنه "وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من مصادر مختلفة، تم تحييد 51 عنصرا من قوات النظام السوري في إدلب وتدمير دبابتين ومضاد طيران ومخزن أسلحة، فضلا عن السيطرة على دبابة ثالثة".

İdlib bölgesinden alınan son bilgilere göre 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.https://t.co/GmXaDNMzIP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 11, 2020

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع تهديد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الحكومة السورية "ستدفع ثمنا باهظا" نتيجة الهجوم على الجنود الأتراك، والذي أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت مقتل 5 جنود أتراك بهجوم للقوات السورية، أمس الاثنين، على موقع للمراقبة في تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت على الهجوم.

المصدر: "تويتر" + وكالات