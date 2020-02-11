بومبيو: يجب عدم السماح لإيران الداعمة للإرهاب بأن تطور وتختبر صواريخ باليستية

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى عدم السماح لإيران "الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم" بأن تطور وتختبر صواريخ باليستية.

ونشر بومبيو تغريدة على "تويتر" قال فيها "إن النظام الإيراني يستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخه الباليستية، ما يجعله يهدد خصومه واستقرار المنطقة".

The Iranian regime uses satellite launches to further advance its ballistic missile capabilities that allow it to threaten its adversaries and threaten regional stability. The world’s leading state sponsor of terrorism should not be allowed to develop and test ballistic missiles. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 11, 2020

وأضاف "يجب عدم السماح لأول دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تطور وتختبر الصواريخ الباليستية".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد يوم من إدانة وزارة الخارجية الفرنسية لعملية إطلاق إيران لصاروخ حمل قمرا صناعيا، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت باستخدام تكنولوجيات تستعمل في صواريخ باليستية.

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "البرنامج الفضائي حق بديهي لإيران لأجل تنمية العلوم التقنية"، مضيفا أنه "لا علاقة للبرنامج الدفاعي الصاروخي الإيراني بالقرار الدولي 2231، لأن الصواريخ الإيرانية غير مصممة لحمل الأسلحة النووية".

المصدر: "تويتر" + وكالات