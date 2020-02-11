تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود مع سوريا

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة هطاي على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن قافلة عسكرية وصلت قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد، في طريقها إلى الحدود السورية.

وأضافت أن التعزيزات تضم قوات من الوحدات الخاصة (الكوماندوز) وذخائر وتحصينات، وأنها تتجه نحو الوحدات الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة.

بالإضافة إلى ذلك قالت الوكالة، إن 43 حاملة جنود وصلت إلى مدينة اسكندرون في الولاية ذاتها، بحيث تتوجه إلى الوحدات الحدودية.

وقد ازداد الوضع توترا في شمالي سوريا في الأيام الأخيرة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 5 من جنودها بقصف نفذه الجيش السوري على إحدى نقاطها في إدلب، وقالت في وقت لاحق إنها ردت على هذا الهجوم، واستهدفت 115 نقطة للجيش السوري، وأوقعت عشرات القتلى في صفوفه.

المصدرالأناضول