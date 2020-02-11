منظمة الصحة العالمية: تفشي كورونا "تهديد خطير للغاية" للعالم

قال رئيس منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".

جاء خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مستهل اجتماع بحضور أكثر من 400 باحث وممثل للسلطات الوطنية بعضهم شارك عبر الفيديو من بر الصين الرئيسي وتايوان "في ضوء وجود 99 بالمئة من الحالات في الصين فإن الأمر لا يزال إلى حد بعيد يمثل حالة طوارئ بالنسبة لذلك البلد، لكنه يمثل تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم".

المصدر: رويترز