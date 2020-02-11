الفلبين تخطر واشنطن رسميا بإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك معها

قال وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، إن سلطات بلاده أخطرت واشنطن بإنهاء اتفاقية نشر القوات والتقنيات العسكرية الأمريكية في الفلبين، التي يطلق عليها "اتفاقية القوات الزائرة".

ونشر لوكسين تغريدة على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أكد فيها أن "نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة في مانيلا تلقى إشعارا بإنهاء "اتفاقية القوات الزائرة" ... لن تكون هناك أي بيانات أخرى بخصوص هذا التطور الواضح للأحداث".

On the order of the President thru Executive Secretary Medialdea, Foreign Affairs Secretary Locsin signed today the notice of termination of the Visiting Forces Agreement, which will delivered to the US Embassy in Manila forthwith. @DFAPHL — Dodo Dulay (@dododulay) February 11, 2020

في وقت سابق، أشار نائب وزير خارجية الفلبين، بريغيدو دولاي، إلى أن الإخطار بهذا الشأن قد وقعه وزير خارجية البلاد، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي.

وكان دوتيرتي قد هدد الشهر الماضي بإنهاء "اتفاقية القوات الزائرة" لعام 1999، بعدما ألغت الحكومة الأمريكية تأشيرة السياحة للسيناتور رونالد ديلا روسا، رئيس جهاز الشرطة الوطني السابق في الفلبين.

وكان ديلا روسا قد نفذ حملة صارمة للرئيس دوتيرتي ضد عصابات تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف من المشتبه بأنهم تجار مخدرات ومستخدموها.

المصدر: "تويتر" + وكالات