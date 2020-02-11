نجل خامنئي يشارك في مسيرات ذكرى الثورة الإيرانية (صور)

شارك الرئيس الإيراني ورئيس البرلمان وقائد الحرس الثوري ونجل المرشد الأعلى للثورة، مجتبى خامنئي، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين بمسيرات طهران احتفالا بالذكرى الـ41 للثورة الإيرانية.

وانطلقت المسيرات، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، ومن المتوقع أيضا أن تخرج مسيرات مماثلة في مختلف مدن البلاد.

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ورفع المشاركون في المسيرات صورا لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع هذا العام في العراق، كما رددوا شعارات "الموت لأمريكا وإسرائيل".

المصدر: RT