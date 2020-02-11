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بكين ترد على اتهام عسكريين صينيين باختراق بيانات ائتمانية: واشنطن تمارس "السرقة السيبرانية"

أخبار العالم

بكين ترد على اتهام عسكريين صينيين باختراق بيانات ائتمانية: واشنطن تمارس
AFP Sarah Silbiger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
العسكريون الصينيون المتهمون بالتسلل العسكري ضد الولايات المتحدة
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نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تورط حكومة البلاد أو عسكرييها في عمليات سرقة الأسرار التجارية عبر الإنترنت.

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وقال الناطق باسم الخارجية، جينغ شوانغ، إن "الصين هي نفسها ضحية للسرقة السيبرانية، والرصد والمراقبة التي تمارسها الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن بلاده تطلب من الولايات المتحدة التوقف فورا عن ممارسة هذه الأفعال.

ووجهت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، اتهامات لأربعة عسكريين صينيين في قضية اختراق بيانات شركة "أكيوفاكس" للتقارير الائتمانية، الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.

وقال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، إن واقعة التسلل الإلكتروني هذه، والتي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017، تعتبر "إحدى أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ".

وسبق للولايات المتحدة أن اتهمت بكين بالتجسس عبر شركة "هواوي" الصينية، ودعت حلفاءها الأوروبيين إلى عدم اللجوء لخدمات الشركة لبناء شبكة الجيل الخامس 5G.

المصدر: "رويترز"

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