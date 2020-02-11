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مصرع 16 لاجئا على الأقل وفقدان آخرين بانقلاب قاربهم في خليج البنغال

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مصرع 16 لاجئا على الأقل وفقدان آخرين بانقلاب قاربهم في خليج البنغال
Reuters
صورة أرشيفية
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لقي ما لا يقل عن 16 لاجئا من أقلية الروهينغا مصرعهم وفقد آخرون منهم، بعد انقلاب قاربهم، اليوم الثلاثاء، وكان على متنه 125 لاجئا، في خليج البنغال أثناء محاولتهم الوصول إلى ماليزيا.

وقال مسؤول في بنغلادش، إن خفر السواحل ورجال الإنقاذ انتشلوا جثث تعود لـ14 امرأة وطفل ورجل بعد انقلاب القارب الخشبي قبالة جزيرة سانت مارتن.

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وأضاف مسؤول آخر، أن 62 لاجئا كانوا على متن القارب المنكوب جرى إنقاذهم، وأن عمليات الإنقاذ مستمرة للبحث عن ناجين آخرين، منوها بأن اكتظاظ القارب والحمولة الزائدة على متنه كانت السبب في انقلابه.

ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هربا من عمليات القمع المتواصلة التي يقوم بها ضدهم جيش ميانمار ومجموعات مسلحة بوذية. وقد صنف محققون في الأمم المتحدة هذه العمليات شكلا من أعمال "الإبادة الجماعية".

وينتمي "الروهينغا" إلى عائلة الشعوب الهندية، ويقطنون في ولاية أراكان (راخين)، الواقعة غرب ميانمار، وبحسب التقديرات لعام 2012، تبلغ أعدادهم في الولاية نحو 800 ألف نسمة.

المصدر: وكالات 

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