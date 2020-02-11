قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية
أفادت وسائل إعلام بسقوط 5 قتلى وإصابة 11 آخرين جراء هجوم انتحاري وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن من بين القتلى ثلاثة جنود أفغان ومدنيين.
وقالت مصادر محلية إن الهجوم وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة عسكرية تديرها الحكومة، ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
HAPPENING NOW: Reporting from the scene of explosion close to near Marshal Fahim military academy in PD5 of #Kabul. #Afghanistanhttps://t.co/8srPwxkotUpic.twitter.com/67zhLHAyOw— TOLOnews (@TOLOnews) February 11, 2020
تازه - لحظاتی پیش صدای یک انفجار و درگیری در نزدیکی چهار راه قنبر شهر کابل شنیده شده است.— TOLOnews (@TOLOnews) February 11, 2020
خالد نیکزاد خبرنگار طلوع نیوز می گوید که هنوزهم صدای درگیری در محل رویداد شنیده می شود و امبولانس ها نیز به آنجا رسیده اند. pic.twitter.com/ZHMmTvygb2
المصدر: رويترز