قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية

أفادت وسائل إعلام بسقوط 5 قتلى وإصابة 11 آخرين جراء هجوم انتحاري وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن من بين القتلى ثلاثة جنود أفغان ومدنيين.

وقالت مصادر محلية إن الهجوم وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة عسكرية تديرها الحكومة، ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

HAPPENING NOW: Reporting from the scene of explosion close to near Marshal Fahim military academy in PD5 of #Kabul. #Afghanistanhttps://t.co/8srPwxkotUpic.twitter.com/67zhLHAyOw — TOLOnews (@TOLOnews) February 11, 2020

تازه - لحظاتی پیش صدای یک انفجار و درگیری در نزدیکی چهار راه قنبر شهر کابل شنیده شده است.



خالد نیکزاد خبرنگار طلوع نیوز می گوید که هنوزهم صدای درگیری در محل رویداد شنیده می شود و امبولانس ها نیز به آنجا رسیده اند. pic.twitter.com/ZHMmTvygb2 — TOLOnews (@TOLOnews) February 11, 2020

المصدر: رويترز





