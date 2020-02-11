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قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية

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قتلى وجرحى بتفجير انتحاري وسط العاصمة الأفغانية
Reuters
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام بسقوط 5 قتلى وإصابة 11 آخرين جراء هجوم انتحاري وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن من بين القتلى ثلاثة جنود أفغان ومدنيين.

وقالت مصادر محلية إن الهجوم وقع عند بوابة أكاديمية المارشال فهيم العسكرية، وهي جامعة عسكرية تديرها الحكومة، ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: رويترز



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