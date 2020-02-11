مساعد الرئيس الأوكراني: زيلينسكي يريد بصدق إنهاء الحرب في دونباس

قال مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي يريد بصدق إنهاء الحرب في دونباس، مشيرا إلى أن كييف تفعل كل ما هو ممكن لهذا الغرض.

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وأضاف يرماك على أثير القناة التلفزيونية "أوكرانيا 24": "أنا على ثقة ومقتنع بأن الرئيس زيلينسكي يريد بصدق إنهاء الحرب في دونباس".

وأكد مساعد الرئيس أن كييف تقوم بما هو لازم لضمان حدوث ذلك على جميع المستويات، وفق صيغتي (نورماندي) و(مينسك​)​​.

وتم بحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع في هذا الإقليم ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.

المصدر: سبوتنيك