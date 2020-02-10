البيت الأبيض يقترح تخصيص 700 مليون دولار لـ "مواجهة روسيا"

اقترحت الإدارة الأمريكية تخصيص 700 مليون دولار لـ "مواجهة روسيا"، حسبما جاء في مشروع ميزانية الولايات المتحدة للعام المالي 2021، والذي نشر على موقع البيت الأبيض، اليوم الاثنين.

وتنص فقرة مشروع معنونة بـ"مواجهة النفوذ الروسي عبر دعم الحلفاء"، على تخصيص 0.7 مليار دولار "لمساعدة أوروبا وأوراسيا وآسيا الوسطى في تعزيز الأمن المشترك وحماية السلامة الإقليمية لحلفاء الولايات المتحدة".

كما يقترح المشروع تخصيص مبلغ قدره 24 مليون دولار لتمويل نشاطات "مركز الارتباط العالمي"، وهي مؤسسة تم إنشاؤها "لمواجهة الدعاية والتضليل الروسي".

ومع أن مقترحات البيت الأبيض الخاصة بالميزانية تعكس مواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أنها لن تتحول إلى قانون من تلقاء نفسها، علما أن الكونغرس الأمريكي يتبنى الميزانية بنفسه، وسبق أن رفض أعضاؤه مقترحات لترامب بخصوص الميزانية.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الولايات المتحدة تم تمويلها حتى نهاية العام المالي الجاري، ومن المرجح أن يتبنى الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس ميزانيات مؤقتة بدءا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك تمهيدا لشروعهما، بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، في مفاوضات جديدة حول موارد الميزانية.

المصدر: نوفوستي