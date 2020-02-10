واشنطن تتهم 4 عسكريين صينيين باختراق بيانات ائتمانية

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اتهامات لأربعة عسكريين صينيين في قضية اختراق بيانات شركة "أكيوفاكس" للتقارير الائتمانية الذي تضرر منه نحو 150 مليون مواطن أمريكي.

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وقال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، إن واقعة التسلل الإلكتروني هذه، والتي جرى الكشف عنها في صيف عام 2017، تعتبر "إحدى أكبر عمليات اختراق البيانات في التاريخ".

وأضاف الوزير أن لائحة الاتهام تشمل أربعة أعضاء في جيش التحرير الشعبي الصيني.

وسبق للولايات المتحدة اتهام بكين بالتجسس عبر شركة "هواوي"، داعية حلفاءها إلى عدم اللجوء لخدمات الشركة لبناء شبكة الجيل الخامس.

المصدر: "رويترز"