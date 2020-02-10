مصرع طفلين وإصابة 20 سائحا روسيا جراء حادث تصادم قاربين قرب سواحل تايلاند

لقي طفلان روسيان مصرعهما وأصيب أكثر من 20 سائحا روسيا، في تصادم قاربين سريعين، اليوم الاثنين، قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية.

وقال مدير القسم القنصلي للبعثة الدبلوماسية في تايلاند، فلاديمير برونين، إن إدارة مستشفى جزيرة بوكيت أبلغت السفارة الروسية لدى تايلاند عن وفاة طفلين روسيين (6 أعوام، و12 عاما) جراء حادث التصادم الذي وقع اليوم الاثنين​​​.

وأضاف برونين، أن أكثر من 20 سائحا روسيا أصيبوا بجروح متفاوتة الشدة، في حادث تصادم قاربين سريعين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية، وأوضح قائلا: "اصطدم قاربان سريعان على متن أحدهما طاقم تايلاندي والثاني يقل 39 سائحا روسيا"​​​.

المصدر: وكالات