الآلاف يشعلون الشموع تأبينا لضحايا "مجزرة تايلاند" (صور)

نظم آلاف الأشخاص وقفة حداد مساء الأحد في شمال شرق تايلاند لتأبين ضحايا "مجزرة تايلاند" التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 30 قتيلا وعشرات المصابين.

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وقاد رهبان وقفة الحداد الذي تم تنظيمه عند تمثال بطل تاريخي محلي في مدينة ناخون راتشاسيما، وقام الآلاف بإشعال الشموع وآخرون بوضع زهور بيضاء تأبينا للضحايا وهم يذرفون الدموع.

ولقي معظم الضحايا حتفهم في مركز تيرمينال 21 التجاري حيث تحصن المسلح الذي كان مزودا ببندقية آلية وذخيرة سرقها من قاعدته العسكرية.

وبدأ الجندي في قتل الناس في نحو الساعة الثالثة مساء يوم السبت (بالتوقيت المحلي) عندما أطلق النار في منزل قبل توجهه إلى معسكر للجيش ثم إلى المركز التجاري في ناخون راتشاسيما في شمال شرق تايلاند، وأسفرت الجريمة عن 30 قتيلا و58 مصابا، والقتلى هم 3 شرطيين و3 عسكريين و23 مدنيا، ومطلق النار نفسه، وعشرات الجرحى.

وقتلت قوات الأمن في نهاية الأمر الجندي المسلح، منفذ المجزرة، في ساعة مبكرة من صباح الأحد في المركز التجاري.

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: وكالات