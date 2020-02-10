"الصحة العالمية" ترسل طبيبا مخضرما إلى الصين!

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن توجه فريق من خبراء الصحة الدوليين بقيادة المنظمة إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في تغريدة على "تويتر" من جنيف: "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة الدكتور بروس إيلوارد، صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

وزار مدير المنظمة في وقت سابق بكين حيث أجرى محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ووزراء صينيين في أواخر الشهر الماضي، واتفق مع المسؤولين الصينيين على إرسال بعثة خبراء دولية إلى هناك.

واستغرق الأمر نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن، فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية، بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.

هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين وصل إلى 908 حالات بانتهاء يوم الأحد، بزيادة 97 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا، أن الفيروس، وصل إلى 24 دولة.

المصدر: رويترز