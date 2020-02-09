"العليا" الإسرائيلية تلغي قرار شطب النائبة يزبك

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرار لجنة الانتخابات بشطب ترشيح النائبة هبة يزبك، عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست المقررة في مارس.

وجاء قرار المحكمة العليا بأغلبية قاض واحد، حيث صوت 5 أعضاء ضد شطب النائبة يزبك، علما بأن هيئة المحكمة شكلت من 9 قضاة.

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وكانت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، ضمن القضاة الذين أيدوا شطب النائبة يزبك من الترشح للكنيست.

وأوضح مركز "عدالة" الحقوقي، الذي ترافع عن النائبة يزبك، في بيان صدر عنه، أن "المحكمة العليا رأت أنه لا يوجد أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست".

وقررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل منع النائبة العربية، هبة يزبك، من خوض الانتخابات التشريعية القادمة، متهمة إياها بـ"التعبير عن دعمها للإرهابيين".

وجاء هذا القرار حينها، بدعوى أن النائبة أعربت عن دعمها للسجناء الفلسطينيين المدانين بـ"الإرهاب"، غير أن يزبك شددت على أنها لم تدعم الإرهاب بل إعادة تأهيل السجناء الفلسطينيين في المجتمع.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية