الخزعلي: واشنطن أبلغت بغداد سرا بموعد انسحاب قواتها

أعلن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي، أن الولايات المتحدة بعثت إلى حكومة بغداد برسالة غير معلن عنها، تتضمن موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

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وقال الخزعلي، في مقابلة أجرتها معه قناة "العهد" العراقية أمس السبت، أن الجانب الأمريكي، في جواب غير معلن على الطلب العراقي لإخراج قواته، أعرب عن "استعداده للانسحاب بعد سنة وشهرين وقد تكون تلك المدة تتماشى مع الانتخابات الأمريكية".

وشدد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" المنتمية إلى "الحشد الشعبي" على أن الجانب العراقي لم يثق بهذا الوعد لكونه غير رسمي، مضيفا أن "القرار الأمريكي تابع للمصلحة الإسرائيلية".

وطالب الخزعلي مجددا بخروج القوات الأمريكية فورا ودون تأجيل من العراق، وقال إن شرطا طُرح على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالعمل على ضمان هذا الانسحاب، واصفا ذلك بـ "شرط الشعب العراقي وكل شخص".

وصادق مجلس النواب العراقي في يناير الماضي على تفويض الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في أراضي البلاد، على خلفية اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني قرب مطار بغداد أوائل يناير.

المصدر: العهد