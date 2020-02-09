 
مباشر

أولمرت: عباس شريك إسرائيل الوحيد في إحلال السلام

أخبار العالم

أولمرت: عباس شريك إسرائيل الوحيد في إحلال السلام
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8l7

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت قناعته بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يزال شريكا موثوقا به في جهود إحلال السلام استنادا إلى مبدأ حل الدولتين.

إقرأ المزيد
مؤتمر صحفي مشترك بين عباس وأولمرت لإعلان معارضتهما لـ
مؤتمر صحفي مشترك بين عباس وأولمرت لإعلان معارضتهما لـ"صفقة القرن"

ووصف أولمرت اليوم الأحد، في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، عباس بأنه "شريك إسرائيل الوحيد في المفاوضات"، وشن هجوما حادا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد رئيس الوزراء السابق على أن نتنياهو لا يريد السلام ويعارض في الواقع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحا أن رئيس حكومة إسرائيل وجميع حلفائه يعارضون أي تسوية مبنية على حل الدولتين.

في الوقت نفسه، لفت أولمرت إلى أنه "لا يخوض حربا ضد رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يلتقي أولمرت عباس في الأسبوع المقبل، ليعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، من المتوقع أن يعربا أثناءه عن معارضتهما لخطة السلام الأمريكية.

المصدر: يديعوت أحرونوت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عبد الناصر تنبأ بـ "صفقة القرن"!