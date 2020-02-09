إيران: نمتلك السيطرة على صواريخ خارج الغلاف الجوي

أعلن قائد القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، عن تحقيق إمكانية السيطرة على الصواريخ ذات الوقود الجامد خارج الغلاف الجوي.

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وقال حاجي زادة، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "رعد 500" الإيراني والجيل الجديد لمحركات الدفع للصواريخ والأقمار الصناعية، اليوم الأحد، إن نفقات القوات المسلحة الإيرانية أقل بكثير من نفقات القوات المسلحة في سائر الدول، مشيرا إلى ميزة الهيكل المركب المستخدم في إنتاج الصواريخ.

وأوضح أن التعجيل الجانبي الأكبر يجب أن تتميز به الصواريخ الدفاعية، مبينا أن هذا الهيكل المركب قد تم تصميمه بحيث تتوفر إمكانية استخدامه في صواريخ "أرض –أرض" فضلا عن الصواريخ الدفاعية.

وتابع حاجي زادة، أنه في ضوء استخدام الفوهات المتحركة، توفرت إمكانية للسيطرة على الصواريخ ذات الوقود الجامد خارج نطاق جو الأرض، أي الغلاف الجوي، وعابرات الفضاء وحاملات الأقمار الصناعية والصواريخ المضادة للدروع.

المصدر: فارس