إسبانيا تؤكد ثاني حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

أكد المركز الوطني لعلم الأحياء الدقيقة في إسبانيا الأحد، وجود حالة ثانية مصابة بفيروس "كورونا" الجديد بعد إجراء اختبارات على 4 تم الاشتباه في إصابتهم في مايوركا أكبر جزر إسبانيا.

وأشار المركز إلى أن شخصا واحدا تأكدت إصابته من بين الأربعة، بينما جاءت النتيجة سلبية للآخرين.

وكان المرضى الأربعة قد وضعوا تحت المراقبة في مايوركا يوم الجمعة، بعد أن تعاملوا مع شخص في فرنسا تم تشخيص إصابته بالمرض.

المصدر: وكالات