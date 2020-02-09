تقرير: زوجة المسؤول الأمريكي الفارة من لندن بعد حادث مروري فتاك عميلة بارزة في CIA

في تطور مفاجئ بالقضية المدوية، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن زوجة المسؤول الأمريكي التي تطلب لندن من واشنطن تسليمها بسبب حادث مروري فتاك تتولى منصبا رفيعا في جهاز CIA.

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وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" في تقرير نشرته اليوم الأحد أن السيدة، آن ساكولاس، التي فرت من المملكة المتحدة في أعقاب الحادث المروري الذي تسببت فيه وأودى بحياة مراهق بريطاني أواخر شهر أغسطس الماضي ورفضت واشنطن طلب لندن تسليمها، تتولى في الواقع منصبا رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في واشنطن ولندن تأكيدها أن ساكولاس، والدة ثلاثة أطفال، عميلة بارزة في CIA، غير أن المصادر الأمريكية شددت على أن السيدة لم تمارس أي أنشطة تجسسية في المملكة المتحدة، إلا أن مصدرا أمنيا قال للصحيفة: "ليس بإمكانك ترك العمل في الـ CIA يوما في الواقع".

وأشار أحد المصادر إلى أن هذه السيدة تتولى منصبا أرفع في الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية من زوجها جوناثان، وهو أيضا ضابط استخبارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن ساكولاس تم تسجيلها لدى وصولها المملكة المتحدة كزوجة مسؤول أمريكي يعمل في البلاد، دون أي دور رسمي لها، غير أن أشخاصا بارزين في الحكومة البريطانية أكدوا معرفتهم عن دورها في CIA.

واصطدمت سيارة ساكولاس والتي كانت تسير في الاتجاه الخاطئ ليلة 27 أغسطس الماضي بدراجة نارية كان يقودها الشاب البريطاني هاري دان (19 عاما)، ما أدى إلى وفاته، وذلك قرب قاعدة نورثامبتونشير الجوية حيث كان يعمل زوج السيدة.

وتعترف حكومتا بريطانيا والولايات المتحدة بأن ساكولاس التي غادرت البلاد بعد أيام من الحادث كانت تحظى حينئذ بالحصانة الدبلوماسية، غير أن فرارها ورفض واشنطن لاحقا تسليمها أحدث صدى واسعا وألقى بظلاله على العلاقات بين الدولتين، فيما تقود عائلة الشاب البريطاني المتوفي حملة نشطة بهدف استعادة ساكولاس إلى البلاد وتقديمها إلى العدالة.

المصدر: ميل أون صنداي