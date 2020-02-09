نتنياهو يطالب غانتس بإقالة مستشار له قارن ترامب بهتلر

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منافسه في انتخابات الكنيست بيني غانتس بإقالة مستشار له قارن قبل سنوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم النازي هتلر.

وطلب نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" اليميني، في كلمة ألقاها أمس السبت أثناء تجمع انتخابي في مستوطنة معاليه أدوميم بالضفة الغربية المحتلة، طلب من غانتس، الذي يترأس تحالف "أزرق-أبيض" الانتخابي الوسطي، إقالة مستشاره، رونين تسور، فورا، على خلفية تغريدة نشرها تسور على حسابه في "تويتر" في مارس 2016.

وفي تلك التغريدة، ذكر تسور أن "كتاب القرن الـ21 هو "ماين ترامبف"، في إشارة إلى كتاب هتلر "كفاحي"، وسمى الرئيس الأمريكي "دونالد أدولف ترامب".

وكان تسور قد اعتذر بعد أسبوعين من نشره تلك التغريدة، واصفا ترامب بأنه "أكثر رئيس أمريكي شجاعة وأهمية بالنسبة للأمن الإسرائيلي في الأجيال الأخيرة".

كما طالب نتنياهو غانتس في خطابه بالتخلي علنا عن المستشار السابق لحملته الانتخابية، جويل بينينسون، (وهو كان أيضا مستشارا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ولمنافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون)، بسبب مقارنته أيضا بين الرئيس الأمريكي والزعيم النازي أدولف هتلر.

وفي أكتوبر 2018 أشار بينينسون عبر "تويتر" إلى أن تصريحات ترامب المتكررة عن "الإعلام الكاذب" تشبه بكثير ما جاء على لسان هتلر حول الصحفيين المعارضين له.

المصدر: جيروزاليم بوست