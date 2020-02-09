الأمم المتحدة: ارتفاع حاد في عدد المهاجرين الموقوفين قبالة ليبيا

سجلت الأمم المتحدة ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين، الذين أوقفهم خفر السواحل الليبي في البحر في الفترة الأخيرة.

وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن 1040 مهاجرا على الأقل أوقفوا وأعيدوا إلى ليبيا خلال يناير عام 2020 بأيدي خفر السواحل الذي دربه الاتحاد الأوروبي بغية وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه، ما يتجاوز بأكثر من الضعفين معدل يناير العام الماضي (469 شخصا فقط).

وذكرت المفوضية أن 70% من هؤلاء الموقوفين رجال و18% نساء، فيما تبلغ نسبة الأطفال 12%.

يأتي ذلك على خلفية مواصلة الصراع العسكري بين قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس، وسط مخاوف ملموسة بشأن الظروف القاسية التي يعاني منها نزلاء مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وأعلنت مفوضية اللاجئين الأممية الأسبوع الماضي، عن تعليق عملياتها في أحد هذه المراكز على خلفية المواجهات العنيفة المتواصلة في محيط العاصمة.

المصدر: أسوشيتد برس