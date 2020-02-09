 
مباشر

خبير روسي يعلق على استغلال سلاح الجو الإسرائيلي للطيران المدني لتنفيذ غاراته

أخبار العالم

خبير روسي يعلق على استغلال سلاح الجو الإسرائيلي للطيران المدني لتنفيذ غاراته
Reuters
مقاتلة إسرائيلية- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8il

أفاد مدير شركة "أفيا بورت" الروسية أوليغ بانتيلييف، بأن حالات مماثلة للغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة والتصدي لها من قبل الدفاعات الجوية السورية تشكل تهديدا حقيقيا للطيران المدني.

وقال بانتيلييف لوكالة "سبوتنيك": "عندما تعمل الدفاعات الجوية في ظروف صعبة وتصيب أهدافا مدنية، هو أمر معروف جيدا لنا​​​.. مثل هذه الهجمات (الإسرائيلية) تخلق تهديدات حقيقية للطيران المدني".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت، يوم الجمعة، بأن طائرة ركاب من طراز "إير باص - 320" تقل 172 راكبا كادت تتعرض لنيران أنظمة الدفاع الجوي السورية أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية بالقرب من دمشق، مشيرة إلى أنه تم توجيه الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في الساحل السوري.

وأضافت وزارة الدفاع، أن إسرائيل تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صديقة رونالدو تخطف الأضواء في حفل بإيطاليا