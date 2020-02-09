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الكشف عن الدافع وراء جريمة القتل الجماعي التي نفذها جندي تايلاندي

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الكشف عن الدافع وراء جريمة القتل الجماعي التي نفذها جندي تايلاندي
من مكان الهجوم الذي شهده مركز تجاري في تايلاند
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قال رئيس وزراء تايلاند إن الجندي الذي أطلق النار بشكل عشوائي في مركز تجاري مزدحم بمدينة في شمال شرقي البلاد، قتل 26 شخصا وأصاب ما لا يقل عن 52 آخرين.

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وأضاف، برايوت تشان أوتشا، رئيس وزراء تايلاند أن الدافع وراء ذلك كان "شعور الجندي بضغينة من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها". وسافر برايوت لمدينة ناخون راتشاسيما لزيارة الجرحى.

وقتلت قوات الجيش الجندي بعد حصار خلال الليل في مركز "تيرمينال 21 " التجاري بالمدينة.

المصدر: رويترز

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