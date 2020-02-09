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هنغاريا تفكك شبكة تبث أخبارا كاذبة عن كورونا تكسبا للمال

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هنغاريا تفكك شبكة تبث أخبارا كاذبة عن كورونا تكسبا للمال
Reuters
صورة أرشيفية للشرطة الهنغارية
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أعلنت الشرطة الهنغارية تفكيك شبكة مواقع إلكترونية تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين بفيروس كورونا ووفاة بعضهم جراء هذا الوباء بقصد جذب أعداد كبيرة من المتصفحين وبالتالي كسب المال.

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وقالت الشرطة في بيان لها أمس السبت إنها أوقفت زوجين يشتبه بأنهما "أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزورة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة".

ونشرت صورة لأحد هذه المواقع تتضمن خبرا عنوانه "وفاة هنغارية عمرها 37 عاما في بودابست من جراء فيروس كورونا على الأرجح".

وبحسب البيان فإن تفكيك الشبكة تم يوم الجمعة عبر عدة مداهمات تخللها ضبط عدد من أجهزة الكومبيوتر.

ولم تسجل في هنغاريا أي إصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي تفشى في الصين وانتشر خارجها، وتحتل أخباره عناوين وسائل الإعلام في العالم أجمع.

المصدر: أ ف ب

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