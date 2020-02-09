مقتل عسكريين أمريكيين وإصابة 6 آخرين في هجوم مسلح بأفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، في بيان اليوم الأحد، مقتل عسكريين اثنين من قواته وإصابة 6 آخرين، في هجوم مسلح شرقي أفغانستان، وقع أمس السبت.

وقال الجيش الأمريكي إن التقارير تشير إلى قيام شخص يرتدي زي القوات المسلحة الأفغانية بإطلاق النار على قوة أمريكية وأفغانية من مدفع آلي.

وأوضح المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، الكولونيل سوني ليجيت، أن الحادث، الذي وقع في إقليم ننكرهار حدث بعد عودة قوة أمريكية أفغانية مشتركة من "مهمة رئيسية لمكافحة التمرد"، مضيفا: "ما زلنا نجمع المعلومات والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي".

وقال مسؤولون في كابول، في وقت سابق، إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت لهجوم في شرق أفغانستان، يوم السبت.

وأكد مسؤولون عسكريون أمريكيون، بعد الاشتباك، أن المعلومات الأولية تفيد بسقوط عدة ضحايا أمريكيين في الحادث.

وأصبحت "الهجمات الداخلية"، التي تستهدف القوات الأمريكية والأفغانية الحكومية سمة متكررة في الصراع الأفغاني، رغم تراجعها قليلا في السنوات الأخيرة.

المصدر: وكالات