تصفية مهاجم المركز التجاري في تايلاند وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 26 قتيلا و52 جريحا
أعلنت الشرطة التايلندية اليوم الأحد عن مقتل الجندي الذي أطلق النار عشوائيا داخل مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما بشمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة 52 آخرين.
وقال وزير الصحة العامة أنوتين شارنفراكول: "شكرا للشرطة والجيش على إنهائهم هذا الموقف. مطلق الرصاص قُتل".
وفي وقت سابق من أمس السبت، وردت تقارير بأن جنديا تايلنديا في حالة هستيرية يحتجز 16 شخصا كرهائن داخل مركز "Terminal 21" التجاري.
وتعرفت الشرطة على المشتبه به، وتبين أنه الجندي جاكرابانت توما البالغ من العمر 32 عاما، وهو محترف وكان مدرب رماية في وحدته العسكرية وقناصا شارك في برنامج تدريب خاص بعناصر قوات "الكوماندوز".
وأكدت الشرطة أن توما سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري حيث بدأ بإطلاق النار المكثف على الحاضرين.
من جهته، كشف رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، أن الدافع الرئيس الذي جعل الجندي يقوم بهذا العمل الشنيع هو "شعوره بضغينة من صفقة بيع أرض شعر أنه تعرض لخداع فيها".
وقالت وزارة الدفاع إنها لا تزال تجهل الأسباب التي دفعت الجندي لارتكاب هذه المذبحة، في أول حادث مأساوي من هذا النوع في البلاد خلال العقود الأخيرة.
Heroes do not always have special powers.#กราดยิงโคราช#กราดยิงทั่วเมืองโคราชpic.twitter.com/xH6Ynd4urF— ไม่ใช่มะม่วง ก็ร่วงได้ (@HateIdiotHuman) February 9, 2020
เห็นคลิปวิสามัญแล้วฉันพึ่งเข้าใจคำว่า วิสามัญ จริงๆก็ตอนนี้แหละ จากที่คิดว่ายิงให้ตายก็จบ แต่เปล่า คือมันไม่ใช่แค่การยิงนัดสองนัด แต่กระหน่ำยิง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคน#กราดยิงทั่วเมืองโคราช#กราดยิงโคราช#SaveThailand#savekorat#PrayForKoratpic.twitter.com/oOMcxE3Ji6— ติ๋ม - rest - coming soon (@TumHunTH) February 9, 2020
“วินาทีหนีตาย” คนร่วมร้อยวิ่งหนีเอาชีวิตรอด พร้อมกรีดร้องด้วยความกลัว-ตกใจ เห็นแล้วปวดใจ เพราะคนๆ เดียว ทำกันขนาดนี้.. R.I.P ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้ค่ะ cr.ผู้อยู่ในเหตุการณ์ #กราดยิงโคราช#กราดยิงทั่วเมืองโคราช#savekoratpic.twitter.com/YDyWaMP0Vq— ปอเปี๊ยะ กาลเวลา นักข่าวเวิร์คพอยท์ (@kanwaela) February 9, 2020
المصدر: رويترز