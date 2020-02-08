ترامب يدافع عن قراره إقالة ضابط وسفير شهدا ضده في إجراءات محاكمته

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن قراره إقالة ضابط في الجيش كان قد شهد ضده في التحقيق الذي أجراه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله.

وأطلق ترامب مجموعة تغريدات جاء فيها أن "شبكتي الأخبار المضللتين "سي إن إن" و"أم إس دي أن سي" تتحدثان عن اللفتاننت كولونيل فيندمان كما لو أنه يجب أن اعتبره شخصا رائعا".

وتابع ترامب "في الواقع أنا لا أعرفه، ولم أتحدث إليه يوما، ولم ألتقه.. لكنه كان كثير التمرد، وقدم تقارير غير صحيحة عن اتصالاتي "المثالية".

....was given a horrendous report by his superior, the man he reported to, who publicly stated that Vindman had problems with judgement, adhering to the chain of command and leaking information. In other words, “OUT”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

وكان فيندمان المولود في أوكرانيا والحائز وسام "القلب البنفسجي" لإصابته بجروح في العراق، حاضرا خلال المحادثة الهاتفية الشهيرة التي طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فتح تحقيق بحق أحد أبرز المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، جو بايدن.

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وكانت شهادة فيندمان أساسية لتوجيه الاتهام لترامب، حيث قال أمام مجلس النواب الذي استدعاه للتحقيق، إن ترامب تصرف بشكل "غير لائق".

جدير بالذكر أن السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي شهد بدوره ضد ترامب، صرح يوم الجمعة بأنه قد تم استدعاؤه فورا.

من المهم الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي أنهى في الـ5 من فبراير محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بتبرئته من التهمتين المنسوبتين إليه في قضية عزله من منصب الرئاسة، حيث صوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

المصدر: وكالات