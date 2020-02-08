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عائشة الصينية.. تغني للقدس بالعربية من بكين (فيديو)

مجتمع

عائشة الصينية.. تغني للقدس بالعربية من بكين (فيديو)
RT
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أدت فتاة باتت معروفة على منصات التواصل الاجتماعي بـ"عائشة الصينية"، أغنية "زهرة المدائن" لفيروز، على هواء برنامج RT Online، وتحدثت أيضا عن الوضع في بلدها في ظل انتشار "كورونا".

وقالت الفتاة التي تعيش في العاصمة بكين، إنها تنشر فيديوهات بما فيها تسجيلات لأغاني عربية تؤديها، على قناتها في موقع "يوتيوب"، إلى جانب منشورات على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".

واكتسبت الفتاة شهرتها على مواقع التواصل، وتلقت تفاعلا وتعاطفا كبيرين من المتابعين العرب.

وسلطت عائشة الضوء على حقيقة ما يحدث في الصين على خلفية تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

المصدر: RT

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