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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لـ "حماس" بزعم إطلاق قذيفة من قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لـ
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دبابات إسرائيلية على حدود قطاع غزة
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قصف دبابات إسرائيلية موقعين تابعين لحركة "حماس" الفلسطينية في شمال قطاع غزة، بزعم إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء السبت.

ويدعي الجيش الإسرائيلي، حسب بيان نشر على حسابه في "تويتر"، أن الحديث يدور عن سابع إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل خلال هذا الأسبوع.

من جانبها، أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن المدفعية الإسرئيلية، المتمركزة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، أطلقت عدة قذائف على موقع وأراض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، "ما أوقع أضرارا في المكان المستهدف"، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

المصدر: RT + وفا

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