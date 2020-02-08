إجلاء مئات الأمريكيين من مدينة ووهان الصينية

أعلنت واشنطن عن إجلاء أكثر من 800 مواطن أمريكي من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض الالتهاب الرئوي.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، اليوم السبت: "لقد هبطت في الولايات المتحدة بنجاح، يوم أمس، طائرتان من ووهان تقلان مواطنين أمريكيين وأقارب لهم ومن لهم حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة".

وأضافت أن العدد الإجمالي للأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من ووهان خلال اليومين الأخيرين تجاوز الـ 800.

وذكرت المتحدثة أن جميع الركاب يخضعون لفحوص خاصة من قبل أخصائيين فدراليين معنيين بالوقاية من الأمراض.

وفي 29 يناير، تم نقل الدفعة الأولى من المواطنين الأمريكيين (وعددهم يناهز 200) من الصين إلى قاعدة جوية بولاية كاليفورنيا، حيث وضعوا تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

ووثقت السلطات الأمريكية 12 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي ناجمة عن فيروس "كورونا" من نوع 2019-nCoV، وذلك في ولايات أريزونا وواشنطن وويسكونسن وإلينوي وكاليفورنيا ومساتشوستس.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا مؤقتا على دخول جميع الأجانب الذين زاروا الصين خلال الأيام الأخيرة، إلى أراضي البلاد، باستثناء أفراد أسر المواطنين الأمريكيين الذين لهم حق إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت واشنطن وفاة مواطن أمريكي في مدينة ووهان (عاصمة مقاطعة هوباي الصينية) نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

المصدر: تاس