مرشح رئاسي أمريكي محتمل: ترامب من أعراض مرض تجب معالجته

قال رجل الأعمال وأحد المنافسين الديمقراطيين من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أندرو يانغ، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أحد أعراض مرض تعاني منه الولايات المتحدة منذ عقود.

وحذر يانغ، أثناء مناظرة نظمت أمس الجمعة في ولاية نيوهامبشير، من القراءة الخاطئة لفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، موضحا أن الرئيس الحالي ليس سبب المشاكل التي تمر بها البلاد، ولا يجب التعامل معه بهذه الطريقة.

وتابع: "إنه من أعراض مرض كان يتصاعد في مجتمعاتنا منذ سنوات وعقود، وتكمن مهمتنا في العمل بجدية أكثر بغية معالجة هذا المرض في الواقع".

وشدد يانغ على أن المواطن الأمريكي يشعر بنفسه خاسرا في الألعاب السياسية المستمرة في بلاده، مشيرا إلى أن مواطني بعض الولايات يشعرون بأن نمط حياتهم يتشتت إلى قطع صغيرة.

وشن المرشح الديمقراطي المحتمل هجوما على شركة "أمازون"، محملا إياها المسؤولية عن إغلاق 30% من المحال التجارية في نيوهامبشير واستبدال نحو أربعة ملايين عامل بآليات، وقال إن هذه الشركة لا تدفع أي ضرائب تقريبا.

وتابع: "هذه هي التغيرات التي يراها ويشعر بها الأمريكيون يوميا تقريبا، وإذا مضينا بشكل جاد في معالجة هذه المشاكل فإننا لن نهزم ترامب الخريف القادم فقط، بل وسنتمكن في الواقع من تطوير مجتمعاتنا".

المصدر: نيوزويك