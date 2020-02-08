تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم السبت، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 3 تايلانديين و4 صينيين.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المعلنة في البلاد 32، وهو من أعلى عدد حالات العدوى في العالم خارج الصين.

وقال المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض، سواناتشاي وتاناينغتشارونتشاي، في تصريحات للصحافيين، إن "جميع الحالات السبع في المستشفى".

وأضاف أن أحد التايلانديين المصابين بالعدوى، كان ضمن مجموعة تضم 138 شخصا تم إجلاؤهم الثلاثاء الماضي من مدينة ووهان الصينية، وهي بؤرة تفشي المرض، مشيرا إلى أن المصابين الآخرين تعاملوا مع سياح.

وتابع أن "3 من الصينيين المصابين ينتمون لأسر تم الإعلان عن حالات عدوى فيها في السابق، بينما الرابع سائح من منطقة محفوفة بالمخاطر في الصين".

وأشار سواناتشاي إلى أنه سمح لأحد المصابين بالعودة للمنزل، مما يرفع عدد من خرجوا من المستشفى حتى اليوم إلى 10، مبينا أن 22 مصابا بالفيروس لا يزالون في المستشفى.

يذكر أن هناك 23 صينيا من إجمالي حالات الإصابة التي أعلنتها تايلاند حتى الآن بينما التسعة الباقون من مواطنيها.

Daily Situation of Pneumonia from 2019-nCoV in Thailand, February 8, 2020. pic.twitter.com/ajooLm1Ixj — กระทรวงสาธารณสุข (@pr_moph) February 8, 2020

المصدر: رويترز