 
مباشر

تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أخبار العالم

تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس
Reuters / Fikri Yusuf
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8go

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم السبت، عن 7 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 3 تايلانديين و4 صينيين.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المعلنة في البلاد 32، وهو من أعلى عدد حالات العدوى في العالم خارج الصين.

وقال المدير العام لإدارة السيطرة على الأمراض، سواناتشاي وتاناينغتشارونتشاي، في تصريحات للصحافيين، إن "جميع الحالات السبع في المستشفى".

وأضاف أن أحد التايلانديين المصابين بالعدوى، كان ضمن مجموعة تضم 138 شخصا تم إجلاؤهم الثلاثاء الماضي من مدينة ووهان الصينية، وهي بؤرة تفشي المرض، مشيرا إلى أن المصابين الآخرين تعاملوا مع سياح.

وتابع أن "3 من الصينيين المصابين ينتمون لأسر تم الإعلان عن حالات عدوى فيها في السابق، بينما الرابع سائح من منطقة محفوفة بالمخاطر في الصين".

وأشار سواناتشاي إلى أنه سمح لأحد المصابين بالعودة للمنزل، مما يرفع عدد من خرجوا من المستشفى حتى اليوم إلى 10، مبينا أن 22 مصابا بالفيروس لا يزالون في المستشفى.

يذكر أن هناك 23 صينيا من إجمالي حالات الإصابة التي أعلنتها تايلاند حتى الآن بينما التسعة الباقون من مواطنيها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صديقة رونالدو تخطف الأضواء في حفل بإيطاليا