سياسي بلجيكي يقرر إعداد فطائر من مسحوق أبيض مشبوه

قرر عمدة مدينة أنتويرب وزعيم حزب "التحالف الفلامندي الجديد" البلجيكي القومي، بارت دي ويفر، أن يعد فطائر من مسحوق مشبوه تلقاه في غلاف أرسل إلى بيته، وتبين لاحقا أنه طحين.

ونشر دي ويفر على حسابه في موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، تدوينة تحتوي على صورة تظهره وهو يمسك كوبا فيه طحين.

وقال السياسي البلجيكي في المنشور: "شكرا لبابا نويل السري على كيس الطحين. هو تأخر قليلا للأسف، إلا أن الفطائر ستكون لذيذة في أي حال من الأحوال".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام بأن دي ويفر، زعيم القوميين البلجيكيين، تلقى، أمس الجمعة، غلافا وصل إلى بريد بيته واحتوى على مسحوق مشبوه، وقدمت الشرطة إلى الموقع وطوقت المنزل وصادرت المادة لتحليلها.

ولاحقا تبين أن المسحوق هو طحين، إلا أن الشرطة أكدت عزمها العثور على الشخص الذي أرسل المادة المشبوهة.

المصدر: RT + وكالات