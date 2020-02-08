البنتاغون يخفض مشاركته في معرض سنغافورة الجوي

قررت وزارة الدفاع الأمريكية تخفيض عدد وفدها المشارك في معرض سنغافورة الجوي، الذي سيقام في الفترة من 11 إلى 16 فبراير.

وقالت الشركتان الدفاعيتان الأمريكيتان "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" إنهما لن تحضرا.

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كما أكدت شركتا "إيرباص" و"بوينغ" وهما اثنتان من كبريات الشركات العارضة، أنهما ستحضران، لكنهما ستعدلان وجودهما في ضوء الظروف.

وكان من المقرر أن ترسل الشركتان بعض كبار التنفيذيين فيهما إلى المعرض، وهو أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا، قبل أن تعلن سنغافورة يوم الجمعة رفع مستوى التحذير من تفشي فيروس "كورونا" فيها إلى البرتقالي، وهو المستوى الذي أعلنته خلال تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" عام 2003.

وصرح مسؤول في سنغافورة يوم الجمعة، بأن منظمي المعرض ربما يبحثون الحد من الجمهور الزائر، في الوقت الذي أعلنت فيه سنغافورة عن 3 إصابات إضافية بالفيروس، لكنها لم تربط بينها وبين أي من الإصابات السابقة أو السفر إلى الصين.

Chinese aerobatics team will go for regular temperature, health monitoring while in Singapore; team has also taken proactive precautionary measures, including regular health checks and medical screening while they trained at their base in Tianjin. https://t.co/6RaGrUV54M — Singapore Airshow (@SGAirshow) February 7, 2020

RT

المصدر: رويترز