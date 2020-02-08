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البنتاغون يخفض مشاركته في معرض سنغافورة الجوي

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البنتاغون يخفض مشاركته في معرض سنغافورة الجوي
Reuters / Brenda Goh
معرض سنغافورة الجوي
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قررت وزارة الدفاع الأمريكية تخفيض عدد وفدها المشارك في معرض سنغافورة الجوي، الذي سيقام في الفترة من 11 إلى 16 فبراير.

وقالت الشركتان الدفاعيتان الأمريكيتان "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" إنهما لن تحضرا.

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كما أكدت شركتا "إيرباص" و"بوينغ" وهما اثنتان من كبريات الشركات العارضة، أنهما ستحضران، لكنهما ستعدلان وجودهما في ضوء الظروف.

وكان من المقرر أن ترسل الشركتان بعض كبار التنفيذيين فيهما إلى المعرض، وهو أكبر معرض للطيران والدفاع في آسيا، قبل أن تعلن سنغافورة يوم الجمعة رفع مستوى التحذير من تفشي فيروس "كورونا" فيها إلى البرتقالي، وهو المستوى الذي أعلنته خلال تفشي التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" عام 2003.

وصرح مسؤول في سنغافورة يوم الجمعة، بأن منظمي المعرض ربما يبحثون الحد من الجمهور الزائر، في الوقت الذي أعلنت فيه سنغافورة عن 3 إصابات إضافية بالفيروس، لكنها لم تربط بينها وبين أي من الإصابات السابقة أو السفر إلى الصين.

البنتاغون يخفض مشاركته في معرض سنغافورة الجوي
RT

المصدر: رويترز

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